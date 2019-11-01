Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 'engelli dostu modern kaldırım' dönemi
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Bitlis'te 'engelli dostu modern kaldırım' dönemi

8 saat önce

Bitlis'te ilk defa engelli dostu modern kaldırımlar inşa edilmeye başlandı.

Bitlis'te 'engelli dostu modern kaldırım' dönemi, System.String[]

Bitlis'te ilk defa engelli dostu modern kaldırımlar inşa edilmeye başlandı.


2019 Kent Dönüşüm Programı kapsamında çalışmalarını sürdüren Bitlis Belediye Başkanlığı, engelliler için de kaldırımlar inşa ediyor. Asfalt uygulaması ile kentteki yolları tozdan, çamurdan ve çukurdan kurtaran belediye başkanlığı, mahalle yollarına ilk defa engelli dostu modern kaldırımlar inşa etmeye başladı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Ekiplerimiz, Ahmet Eren Bulvarının yollarında kaldırım genişletme çalışmalarına hızla devam ediyor. Kış şartları ağırlaşmadan yolları ve kaldırımları sorun olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.


Yürütülen çalışmalarla birlikte hem yaya trafiğinin çözüme kavuşacağını hem de kaldırımın genişletilerek yaya yolunun görsel bir güzelliğe kavuşacağını belirten Başkan Tanğlay, çalışmalarda bölge esnafının ve vatandaşların göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "İnşallah vatandaşlarımız en kısa süre içinde daha geniş kaldırımlarda rahatlıkla yürüyebilecekler "diye konuştu. - BİTLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
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