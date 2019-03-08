Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Engellilerin Körling Heyecanı

Bitlis'te Engellilerin Körling Heyecanı

1 saat önce

Bitlis'te engellilerin katıldığı körling turnuvası düzenlendi.

Bitlis'te Engellilerin Körling Heyecanı, System.String[]
Bitlis'te engellilerin katıldığı körling turnuvası düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, hizmet binasının bodrum katında yapılan sahada düzenlenen turnuvaya, engelli vatandaşlar, sevgi evlerinde kalan çocuklar, il çocuk komitesi ve mahalle çocuklarından gruplar katıldı.

Öğrenci ve personellerin tezahüratları eşliğinde gerçekleştirilen yarışma esnasında renkli görüntüler oluştu.

İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Nurullah Kurtye, yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir sportif etkinliği kentte yaptıklarını söyledi.

"Bu etkinliğin temel amacı dezavantajlı grup olarak değerlendirdiğimiz engelli ve koruma altındakilere bir sosyal etkinlik kapsamında kaynaşmalarını sağlamaktır." diyen Kurtye, "Bu çalışmalarda bize destek veren müdür ve personellerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Engelli Aziz Çiçek de oyunu çok beğendiğini ve eğlendiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
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