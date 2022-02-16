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Bitlis'te eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Bitlis'te eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

16.02.2022 15:44
Bitlis'te eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bitlis merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY üyesi 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Bitlis merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY üyesi 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkezli operasyonda Bitlis'te 7, Giresun'da 1 ve Kahramanmaraş'ta 1 olmak üzere kamu çalışanlarının da bulunduğu toplam 9 şüpheliden 8'i yakalanmışlardır. Kahramanmaraş ilinde bulunan 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Vahit Olcay-İHA)

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Bitlis, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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