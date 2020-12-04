Bitlis'te etkili olan sis kazalara neden oldu - Son Dakika

BİTLİS- Güroymak kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan sis ve buzlanmalar, maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

Bitlis-Güroymak kara yolu üzerinde bulunan Tahtalı ile Yukarı Kolbaşı köyleri arasındaki bölgede sis ve buzlanma meydana geldi. Görüş mesafesinin de yer yer 5 metreye kadar düşmesi, maddi hasarlı kazalara neden oldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda, trafik ekipleri sık sık denetimlerde bulundu. Karayolları ekipleri de yolda tuzlama çalışması yaptı. Maddi hasarlı kazalar nedeniyle kara yolu zaman zaman trafiğe kapandı.Yolda uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.