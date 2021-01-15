Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu kategoride - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 10-11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde yer aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insansız hava aracı (İHA) ile Hava Kuvvetleri destekli, jandarma özel harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan "Poyraz Bulanık" kod adlı Kurban Pehlivan olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 8 Temmuz 2017'de Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkisinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 2 personelin şehit edilmesi ve bir personelin de yaralanması olayına katıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Teröristin etkisiz hale getirilmesiyle şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in kanının yerde kalmadığı" vurgulandı.