Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Ev ve Araçlar Kara Gömüldü

Bitlis'te Ev ve Araçlar Kara Gömüldü

12 dakika önce

Bitlis'te yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki tek katlı ev ve araçlar adeta kara gömüldü.

Bitlis'te Ev ve Araçlar Kara Gömüldü, System.String[]
Bitlis'te yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki tek katlı ev ve araçlar adeta kara gömüldü.

İl genelinde 4 gündür devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kent merkezindeki Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Kent sakinleri evlerinin üzerinde ve çevresinde biriken karları küreklerle temizledi.

TOKİ bölgesi, Hüsrevpaşa Mahallesi ve Çam Sitesi'nde de araçların üzeri karla kaplandı.

Kent merkezindeki bir otobüs durağı da yarıya kadar kara gömüldü.

Belediye ekipleri cadde, sokak ve mahallelerde temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çocuklar, temizlik çalışması sonucu yol kenarlarında biriken karda oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:41 Kaynak: AA

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