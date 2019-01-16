Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Ev Yangını

Bitlis'te Ev Yangını

2 dakika önce

Bitlis'te meydana gelen ev yangını hasara yol açtı.

Bitlis'te Ev Yangını, System.String[]
Bitlis'te meydana gelen ev yangını hasara yol açtı.

Bitlis merkeze bağlı Beşminare Mahallesi TOKİ 3. Etapta bulunan binada çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan da bir kişi etkilendi.

Yangın maddi hasara yol açarken, çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:14:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]