Son Dakika Haberleri: Bitlis'te evde esrar ve hint keneviri ele geçirildi
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Bitlis'te evde esrar ve hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda, esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.

Bitlis'te evde esrar ve hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda, esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde hint keneviri ve esrar olduğu bilgini üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada 754.16 gram esrar ve 144 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:51 Kaynak: DHA
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