Bitlis'te evde esrar ve hint keneviri ele geçirildi
1 saat önce
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda, esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:51 Kaynak: DHA
BİTLİS'in Tatvan
ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda, esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde hint keneviri ve esrar olduğu bilgini üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada 754.16 gram esrar ve 144 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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