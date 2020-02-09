Bitlis'te evler ve araçlar kara gömüldü - Son Dakika

Bitlis'te son 2 gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, araçlar ve evler kara gömüldü.



Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler tamamen kayboldu.



İl genelinde toplamda 620 yerleşim birimi ulaşıma kapanırken, yolda kalanlar için ise misafirhaneler açıldı.



Bitlis ve ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat adeta felç oldu.



Bitlis Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri karla mücadelelerini aralıksız sürdürürken, vatandaşlar ise kar altında kalan ev ve araçlarını kendi imkanları ile açmaya çalışıyor.



Meteoroloji yetkilileri, son 2 günde yağan kar kalınlığının 2 metreyi aştığını, yüksek kesimlerde ise 4 metreye ulaştığını açıkladı.



Kar yağışının bugünden itibaren aralıklarla hafif olarak devam edeceğini, Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışın etkisi altına gireceğini söyledi.



Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler, araçlar kar altında adeta kayboldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kar altındaki araçlarını bulmakta zorluk çekti. Bitlis'te Mutki, Hizan, Hizan - Bahçesaray, Ahlat ve Ovakışla ilçe yolları çığ tehlikesine karşı trafiğe kapatılırken, valilikten yapılan açıklamada, yollarda kalan vatandaşlar için de öğretmenevi, polisevi ve misafirhanelerin ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ise kar yağışı sonrasında 620 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığını, kar yağışının durması ile birlikte köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başlanacağını belirtti. Karla mücadele çalışmaları, 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi ile sürdürülüyor.



Ellerine küreklerini alan vatandaşlar evlerinin önünü, araçlarını ve çatılardaki karları temizlediklerini belirttiler. - BİTLİS