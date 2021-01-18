Bitlis'te evler ve araçlar kara gömüldü - Son Dakika

Bitlis'te evler ve araçlar kara gömüldü

Bir metreye yakın kar yağdı, 165 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te bir metreye yakın kar yağması sonucu 165 köy yolu ulaşıma kapanırken, otobüs durakları ve tek katlı evler ise adeta kara gömüldü.

Birkaç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 60-70 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Araçlar, tek katlı evler ve otobüs durakları kardan kaybolurken, 165 köy yolu da ulaşıma kapandı. Etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte belediyeye ait iş makineleri de yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunan meteoroloji yetkilileri, kar yağışının çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının çarşamba geceden sonra eksi 15'lere kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 165 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu, karla mücadele ekiplerinin 7/24 mesailerine devam ettiğini bildirdi. 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi.

Belediye ekipleri ise mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.