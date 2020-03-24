Bitlis'te eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bitlis'te eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bitlis'te eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü 2020-09" adı verilen operasyonda, dün bölgede bulunan SİHA tarafından bir grup bölücü terör örgütü mensubunun görüntüsünün tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüntü alınan bölgeye yapılan hava harekatı ve sonrasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığınca icra edilen operasyon esnasında çıkan silahlı çatışma sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2'si parçalanmış 3 M-16 piyade tüfeği, 9 M-16 şarjörü, 50 M-16 fişeği, 3 taarruz tipi el bombası, 3 elektronik devre kartı, mekanik fünye, elektrikli fünye, 2 RF komutalı düzenek, 2 M-16 tüfek parçası, 3 el dürbünü, el telsizi, 3 uyku tulumu, 3 sırt çantası, 3 çift ayakkabı, 3 panço, 3 çift eldiven, 3 çift çorap, 2 küçük pil, 3 mat, 3 şemsiye, 5 kilogram peynir, kol saati, 8 çakmak, 5 kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanmış, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:30 Kaynak: AA

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