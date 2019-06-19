Bitlis'te EYP'ye basan bir kişi yaralandı
1 saat önce
Bitlis'te bir kişi, terör örgütü tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralandı.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
'te bir kişi, terör örgütü tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili merkez ilçesi Sarpkaya köyü kırsalında Seyithan Akkoyun isimli şahıs, 19 Haziran 2019 günü saat 10.30 sıralarında bölgede dolaştığı esnada, BTÖ mensuplarınca tuzaklanmış olan EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS
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