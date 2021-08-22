BİTLİS'TE FINDIK HASADI BAŞLADI; 700 TON REKOLTE BEKLENİYOR - Son Dakika

BİTLİS'in Hizan ilçesinde, fındık hasat dönemi başladı. Bir ay sürecek hasattan yaklaşık 700 ton fındık elde edilmesi bekleniyor.

Hizan ilçesinin Nazar olarak adlandırılan bölgesinde 9 köyde yetiştirilen fındıklar toplandıktan sonra kurutularak bölge illerinde satışa sunuluyor. Karadeniz fındığı gibi Hizan fındığı da tat, aroma, yağ ve kokusuyla bölgede aranılan lezzetler arasında yerini alıyor.

Rekoltenin yüksek olduğu ve fındık taban fiyatının üzerinde bir fiyata alıcı bulan Hizan fındığı, bölgede, yaklaşık bin 200 kişiye de istihdam sağlıyor. Fındık hasadına katılan Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Hizan'ın, Türkiye'de Karadeniz'den sonra fındığın yetiştiği nadir alanlardan biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

'Hizan ilçesi Yaylacık köyü Sarıbal mezrasında fındık hasadı başladı. Yöre halkı arasında bu bölge Nazar bölgesi olarak tabir edilir. Türkiye'de Karadeniz'den sonra fındığın yetiştiği nadir alanlardan biridir. Hizan ilçemize bağlı 9 köyde fındık yetiştiriliyor. 9 köyün 350 hanesi geçimini fındıktan sağlamaktadır. Bu bölgede 5 bin 500 dekar alanda fındıkçılık yapılmaktadır. Bu alanlarda 2021 yılı itibarıyla fındık rekoltemiz 700 ton olarak tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı geçen günlerde fındık taban fiyatını 27 TL olarak açıkladı. Bu bölgede 8-9 çeşit fındık bulunmaktadır. İklimi gereği kokusu, tadı, yağı ve aroması güzel olan çeşitleri vardır. Piyasada inanılmaz derecede talep görmektedir. Bu bölgede üretilen fındıklarımız ise Türkiye ortalamasının biraz üstündedir. Bölgede üretilen fındıklar 30-32 TL civarında iç piyasada tüketilecektir. Elde edilen fındıkların 9 köyümüze yaklaşık 21 milyon TL civarında bir katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Bu alanlarda çalışanlar, eşleri ve çocuklarıyla fındık hasadı yapan bin 200 kişi, bir hafta önce başlattıkları hasatları 10-15 gün daha sürecek. Bu yıl gördüğümüz kadarıyla bereketli bir dönem geçiriyoruz. Başta Bitlis olmak üzere Hizan ilçemize ve köylülerimize bereket getirmesini diliyorum.'

'HASAT ŞENLİK HAVASINDA YAPILIYOR'

Yaylacık Köyü Muhtarı Resul Bartu ise hasadın 10 gün önce başladığını belirterek, "Elde etiğimiz fındıkları bölge illeri olan Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt'e satıyoruz. Şenlik halinde başlattığımız fındık hasadı, bölgeye değer katıyor. Doğu Anadolu'nun en güneyinde olduğumuz için fındık sadece bu bölgede yetişiyor? dedi.