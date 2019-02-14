Bitlis'te Fırın Denetimi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.



Zabıta ekipleri, fırınlarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, iş yerlerinin genel temizliği, ruhsat faaliyetine uygun üretim yapılması, ekmek taşınmasında açık araçların kullanılmaması konusunda işletmeleri kontrol etti. Ekmek fırınlarında ekmeğin gramajı, fırın ruhsatı ve hijyenik şartlara uygunluğu konusunda da denetim yapan Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eksikliği bulunan işletmelere gerekli uyarıları yaparak, örnek işletme sahiplerini de tebrik etti.



Zabıta ekipleri, hijyen kuralları ve sağlıklı gıda tüketimine yönelik yapılan iş yeri denetimlerinde, imalathanede istenilen şartlara uygunluğu, malzemelerin son kullanma tarihi gibi kontroller yaparak, halkın sağlığına tehlike arz edebilecek olumsuzlukları denetledi. - BİTLİS

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