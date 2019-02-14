Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Fırınlar Denetlendi

Bitlis'te Fırınlar Denetlendi

1 saat önce

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Bitlis'te Fırınlar Denetlendi, System.String[]
Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin, fırınlarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, iş yerlerinin genel temizliği, ruhsat faaliyetine uygun üretim yapılması, ekmek taşınmasında açık araçların kullanılmaması konusunda işletmeleri kontrol ettiği belirtildi.

Zabıta ekiplerinin, denetim esnasında eksikliği bulunan işletmelere gerekli uyarıları yaptığı, örnek işletme sahiplerini de tebrik ettiği kaydedilen açıklamada, halk sağlığı konusunda tehlike arz edebilecek olumsuzlukların denetlediği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:09 Kaynak: AA

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