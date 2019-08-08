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Bitlis'te fuhuş operasyonu

25 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde fuhuştan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bitlis'te fuhuş operasyonu, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde fuhuştan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Tatvan'da fuhuş operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Tatvan ilçesinde 3 farklı adreste fuhuş için aracılık etme, fuhşa yer temin etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak suçunu aydınlatmak amacıyla yapılan planlı operasyonlar sonucunda yabancı uyruklu G.Ö., L.A. ve A.A. isimli şüpheliler ile yardım eden M.A.B. isimli şüpheli Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmış. Haklarında yapılan adli işlemler sonucu yardım eden M.A.B. isimli şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, yabancı uyruklu 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Kişilere 18 bin 424 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - BİTLİS
Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
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