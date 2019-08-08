Bitlis'te fuhuş operasyonu
2 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kadın tutuklandı.
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:48 Kaynak: AA
'in Tatvan
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kadın tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekiplerince "fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yer temin etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak" suçlarına karşı çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Planlı operasyonlar sonucunda yabancı uyruklu G.Ö, L.A. ve A.A. isimli kadın şüpheliler ile bunlara yardım eden M.A.B. şüpheli Ahlak Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanmıştır. Haklarında yapılan adli işlemler sonucu M.A.B adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, yabancı uyruklu kadın şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Yabancı uyruklu kadınlara 18 bin 424 lira idari para cezası uygulanmıştır."
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