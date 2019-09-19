Bitlis'te 'Gaziler Günü' kutlandı

Bitlis'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik, Atatürk anıtına çelen konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa, Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, kurum amirleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Merkez Karakol Komutanı Teğmen Mustafa Karaosmanoğlu, bugünün aziz vatana canını adayan kahramanların günü olduğunu kaydederek, şunları söyledi

19 Eylül, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında, Türk kahramanlığının taçlandırıldığı bir gündür. TBMM, 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ile Mareşallik unvanı tevcih etmiştir. Bugün, 1919- 1922 yılları arasında Kurtuluş Savaşı'nda, 1950 yılında Kore'de, 1974 yılında Kıbrıs'ta savaşan, muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucuları, tüm malul gazilerin şeref günüdür.ö

Bugün, dün olduğundan daha fazla iç ve dış düşmanların olduğunu söyleyen Teğmen Karaosmanoğlu, Bilinmelidir ki Türk halkının azim ve kararı, her türlü zorluğu yenmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar yaşatmaya muktedirdir. Al rengini şehit kanından alan, al bayrağımızın rengi son dönemde toprağa düşen şehitlerimizin kanlarıyla daha da katmerleşmiştir. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gazilik unvanı Türk toplumunun ortak değeridir dedi.