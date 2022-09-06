Bitlis'in tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika
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Bitlis'in tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor

06.09.2022 10:46
Bitlis'in tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor

BİTLİS'te geçen yıl eylül ayında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' çalışmalarında gün yüzüne çıkan çeşitli dönemlere ait eserlerin restorasyonu devam ederken, tarihi dokunun ortaya çıkarılması çalışmaları da sürüyor.

BİTLİS'te geçen yıl eylül ayında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' çalışmalarında gün yüzüne çıkan çeşitli dönemlere ait eserlerin restorasyonu devam ederken, tarihi dokunun ortaya çıkarılması çalışmaları da sürüyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, projenin belirlenen takvime göre yürüdüğünü, yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Muhteşem tarihi doku su ve kimliğiyle muazzam bir destinasyon haline gelecek olan Bitlis'i Türkiye'ye ve dünyaya armağan edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı 2008 yılında, Bitlis'i ziyareti sırasında gündeme gelen, uzun bir çalışma sonrası hayata geçirilen 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da gerçekleştirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı.

PROJE YIL SONUNDA TAMAMLANACAKÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Dere Üstü Islah Projesi kapsamında ayrıca dere ıslahı, yolların düzenlenmesi, peyzaj çalışmaları, oturma alanları, ağaçlandırma, bitki alanları ve otopark gibi alanlar için de çalışma yapılıyor.Bitlis Valisi Oktay Çağatay inşaat alanlarını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Çağatay, projenin belirlenen takvime göre yürüdüğünü ve yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.'BİTLİS MUAZZAM BİR DESTİNASYON HALİNE GELECEK'Vali Çağatay, şöyle konuştu:

"2021 yılı ağustos ayında içinde Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen riskli alan kararıyla Bitlis Deresi üzerindeki imara aykırı ve risk teşkil eden yapıları tamamen ortadan kaldırdık. Kaldırdıktan sonra memnuniyetle müşahede ettik ki; yapıların işgal ettiği 10 tarihi köprü, paşa hamamı ve Hacı Behiye Camisi açığa çıktı. Bitlis'te çok eski tarihi yapılar var. 2 bin 500 yıllık bir kale ve tam da şehir ortasındaki kalenin hemen altında onlarca tarihi esere sahibiz. Mesela Hazo Hanı 1400 yıllık. Şerefiye, Meydan ve Ulu Cami. Bunların hepsi tarihi özellikleri ve güzellikleri olan eserler. Bunlar zaman içinde restore edilmişler. Biz yapı altında kalan köprüleri, hamamları, camileri yeniden restore ediyoruz. Aynı zamanda Bitlis Deresi'ni tamamen restore ediyoruz. Kazım Paşa İlkokulu'ndan başlayarak 1300 metre uzunluğundaki bu dereyi taş duvarlarla bezeyip hemen üzerine millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinde çocuklarımızın oyun alanı olacak. Su gösterileri olacak. Vatandaşlarımızın dinlenme alanı olacak. Teraslar olacak. Bitlis muhteşem bir tarihi kimliğini ortaya koyan muazzam bir destinasyon haline gelecek. Biz tüm vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız."


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Genç sporcular şampiyonalarda baskıyı nasıl atlatıyor? Genç sporcular şampiyonalarda baskıyı nasıl atlatıyor? Bitlis'in tarihi yapıları tek tek gün yüzüne çıkarılıyor Bitlis'in tarihi yapıları tek tek gün yüzüne çıkarılıyor
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Türkiye, Bitlis, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'in tarihi dokusu gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

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