Son Dakika › Güncel › Bitlis'te 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması - Son Dakika
Bitlis'te "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması
6 saat önce
Bitlis merkez ve ilçelerindeki bazı alanlar, yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Bitlis merkez ve ilçelerindeki bazı alanlar, yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, il merkezi ve 4 ilçede bazı alanların, Cumhurbaşkanlığının 24 Aralık 2019 tarih ve 1847 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak- 31 Aralık 2020 tarihlerinde "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.
İl merkezi ile Güroymak, Mutki, Hizan ve Tatvan ilçelerinde jandarma sorumluluk sahasındaki "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.
Son Dakika Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü BM, İdlib'de gerginliğin azaltılmasını istedi Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli kişi hayatını kaybetti