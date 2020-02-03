Bitlis'te "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması - Son Dakika

Bitlis'te "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması

6 saat önce

Bitlis merkez ve ilçelerindeki bazı alanlar, yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Bitlis'te

Bitlis merkez ve ilçelerindeki bazı alanlar, yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, il merkezi ve 4 ilçede bazı alanların, Cumhurbaşkanlığının 24 Aralık 2019 tarih ve 1847 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak- 31 Aralık 2020 tarihlerinde "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

İl merkezi ile Güroymak, Mutki, Hizan ve Tatvan ilçelerinde jandarma sorumluluk sahasındaki "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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