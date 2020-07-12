Bitlis'te geçler Ayasofya için "şükür namazı" kıldı - Son Dakika

Bitlis'te geçler Ayasofya için "şükür namazı" kıldı

AK Parti Bitlis Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla "şükür namazı" kıldı.

AK Parti Bitlis Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla "şükür namazı" kıldı.

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Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, Bitlis'te sevinçle karşılandı.

Sabah namazında Müftülük Camisinde bir araya gelen gençler, şükür namazı kıldı, dua etti.

AK Parti Bitlis Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethederek şehre giren Fatih Sultan Mehmet'in doğrudan Ayasofya'ya gittiğini belirtti.

Tüm camiler gibi Ayasofya'nın da kapılarının herkese açık olacağını belirten Daldagül, "Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Cami gibi ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Türkiye Cumhuriyeti yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demektir. Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır." diye konuştu.

AK Parti, Ayasofya, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te geçler Ayasofya için 'şükür namazı' kıldı - Son Dakika
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