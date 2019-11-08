Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 'geleceğe nefes ol' kampanyası için fidan dağıtıldı
Son Dakika Güncel Bitlis'te 'geleceğe nefes ol' kampanyası için fidan dağıtıldı

Bitlis'te 'geleceğe nefes ol' kampanyası için fidan dağıtıldı

8 saat önce

Bitlis'te 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası için fidan dağıtıldıBitlis'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adliye çalışanlarına ve vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Bitlis'te 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası için fidan dağıtıldı

Bitlis'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adliye çalışanlarına ve vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilecek 'Geleceğe nefes ol' kampanyası kapsamında Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bitlis Adliyesi önünde fidan dağıtımı yaptı. Törene, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, adliye personelleri ve vatandaşlar katıldı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, bu kampanyanın tüm ülkenin yeşillenmesine katkı sunmasını temenni ettiklerini belirterek, 11 Kasım 2019 itibari ile ilk defa kutlayacağımız ağaç dikme etkinliği ve bayramımız şimdiden kutlu olsun. Bu etkinlik çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün katkılarıyla şu an adliyemizde hem vatandaşlarımıza hem de personellerimize hediye fidanlarımızı sunacağız. İnşallah bu katkı okyanusta bir damla olarak tüm ülkemizin yeşillenmesine, ağaçlarımızın artmasında çok büyük bir katkısı olur. Bundan sonraki süreçte inşallah bunun devamı da gelecektir. Şu ana kadar şikayet ettiğimiz yeşil olmayan arazilerden yemyeşil ağaçlara ve arazilere dönüşmesi amacıyla bu etkinliğin ilk startını vermek bizlere nasip oldu dedi.

Bitlis'te 'geleceğe nefes ol' kampanyası için fidan dağıtıldı

Orman İşletme Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:58 Kaynak: DHA
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