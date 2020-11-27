Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek - Son Dakika

Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek

27.11.2020 11:01
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek, System.String[]

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi ile Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde uzun yıllardan beri el emeği ile yapılan çömlekçilik ve tandır üretimi artık modern atölyelerde üretilecek.

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi ile Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde uzun yıllardan beri el emeği ile yapılan çömlekçilik ve tandır üretimi artık modern atölyelerde üretilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan Günkırı ve Kavakbaşı beldelerinde Çömlekçilik ve Tandırcılığın Geliştirmesi Projesi'nde protokol imzaları atıldı. DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenen protokol imza törenine, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy ve Kavakbaşı Belediye Başkanı Veysi Oğuz katıldı.

Bölgede uzun yıllardan beri geleneksel yöntemler ile yapılan çömlek ve tandırın, modern yöntemler ile yapımını sağlayarak ekonomik değerini ve hane halkı gelirini artırmak amacıyla hazırlanan projenin toplam bütçesi ise 1 milyon 840 bin 436 TL olarak açıklandı. Emek-gelir dengesizliği sebebi ile yavaş yavaş terk edilmeye yüz tutmakta olan çömlekçilik ve tandırcılığın modern yollar ile yapılarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığı proje, turizme katma değer etkisi olan yöresel ürünlerin çeşitliliğini arttıracak ve kadının sosyal hayata katılımını da sağlayacak. PROJE KAPSAMINDA 80 KADINA 540 SAATLİK EĞİTİM VERİLECEKProje kapsamında kurulacak 2 adet 750 metrekarelik atölyedeki makine ve ekipmanlar kullanılarak modern yöntemlerle tandır ve çömlek üretilmesi sağlanacak. Ayrıca bu atölyelerde 80 kadın, her bir atölyede uzman 2 eğitmen tarafından 540 saatlik modern yöntemler ile çömlek ve tandır üretimi eğitimi alacak. Proje sonunda üretilen ürünlerin satışı ve pazarlanması amacıyla Günkırı ve Kavakbaşı beldelerinin karayolu ağı üzerindeki bölgelerinde 25 metrekarelik sergi ve satış alanları oluşturulacak.Kavakbaşı Belediye Başkanı  Veysi Oğuz, "Kavakbaşı ve Günkırı Beldelerimizde yapılan çömlekçilik ve tandır üretimi ile ilgili DAKA'ya sunduğumuz projemiz kabul edildi. Beldemiz çanak çömlek yapımında uzun yıllardan beridir üretim yapan bir beldedir. Günümüzde kullanılan kaplar bulunmadan önce toprak kaplar bölgemizde yoğun olarak kullanılıyordu. Bunun bölgedeki üretim merkezi de Kavakbaşı Beldesidir. Bu sanat günümüzde de halen kadınlarımızın eliyle ev ortamında üretimlerini devam ettiriyoruz. Bunu daha profesyonel olarak yapıp tanıtımı ile birlikte bir proje girişiminde bulunduk. Sağ olsunlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda bu projemizi destekledi. Emeği geçen DAKA Genel Sekreterliği çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi.PANDEMİ DÖNEMİNDE TALEPLERE YETİŞEMEDİKPandemi ile birlikte insanların evlere kapandığına da dikkati çeken Belediye Başkanı Oğuz, bu süreçte insanların doğal ve hijyen ürünler olan toprak kaplara büyük rağbet gösterdiklerini söyledi. Büyük kentlerde yaşayan vatandaşların özellikle tandır başta olmak üzere güveç kapları ve yemek kaplarına yöneldiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Pandemi bize bir kez dada doğayı hatırlattı. Toprağın önemini bir kez daha anladık. Pandemi sürecinde Kavakbaşı Belediyemizde ürettiğimiz toprak kaplar ve tandırlara büyük ilgi oldu. Öyle ki biz biraz hazırlıksız yakalandık. Bu yıl taleplere yetişmekte zorlandık. Ancak DAKA ile imzaladığımız protokol kapsamında geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz kaplarımızı daha modern atölyelerde daha fazla üreterek pazara arz edeceğiz"


Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek

Kavakbaşı, Günkırı, Bitlis, Mutki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapılan çömlek ve tandırlar modern atölyelerde üretilecek - Son Dakika


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