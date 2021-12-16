Bitlis'te geliştirilen projeye Savunma Sanayii Başkanlığından destek - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) hazırlanan ve Savunma Sanayii Başkanlığınca onaylanan "Yapay Zeka ile Eğitilmiş İHA'ların Desteğiyle Kritik Alanların Güvenliği" (DİHA) projesinin sözleşmesi imzalandı.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) çağrısı programına sunulan proje kabul edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmesi imzalanan projenin yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Kubilay Demir yapacak, Doç. Dr. Yakup Şahin, doktor öğretim üyeleri Vedat Tümen, Erdal Akın, Selahattin Koşunalp ve Halil Yetgin de görev alacak.

Çalışmayla, yapay zeka ile eğitilmiş İHA'ların desteğiyle kritik alanların akıllı şekilde taranması sağlanacak, yörüngelerinin hesaplanmasında ileri yapay zeka tekniklerinden faydalanılacak.

İleri teknoloji sayesinde öğrencilerin yetiştirilmesine öncülük edecek projeyle, savunma sanayisine de yüksek teknolojik ürünler kazandırılacak.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, projenin lisans düzeyinden doktora düzeyine kadar tüm bilgisayar ile elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerinin yetiştirilmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Öğrencilerin yazılım geliştirme süreçlerine katılarak deneyim kazanacağını kaydeden Elmastaş, "Akıllı otonom araçlar üretiminde üniversitemizin önemli bir üs haline gelmesinde proje bir başlangıç olacak. BEÜ olarak hazırladığımız projeye destek ve katkılarından dolayı Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir ile Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ve ilgili birim görevlilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.