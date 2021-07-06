Bitlis'te gençlere madde bağımlılığının zararları anlatıldı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan Gençlik Merkezi'ndeki kurslara katılan gençler madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirildi.

Hizan Öğretmenevi'nde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün girişimleriyle düzenlenen konferansta, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlisi Muharrem Serdar, kursiyerlere, madde bağımlılığına karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kutbettin Yakışır da ilçedeki her bir gence ulaşarak madde bağımlılığının zararlarının anlatılması gerektiğini belirterek, "Bize göre madde bağımlılığı ile mücadelede tek çare spor. Spor, genç jenerasyonumuzun geleceğinde önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak ve spora yönlendirerek başarılı bireyler olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.