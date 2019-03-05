Bitlis'te Gerçeği Aratmayacak Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bitlis'te lisede uygulanan deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Bitlis'te lisede uygulanan deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.



112 Acil, AFAD ve UMKE'den 30 personelin katılımıyla Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler, öğrencilere ilk olarak deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi. Ardından deprem ve yangın tatbikatına geçildi. Deprem anında öğrenciler, kendilerini sıraların altına atarak korunmaya çalışırken, kısa süre sonra da tahliye edildi. Depremde kayıp olan 6 öğrenci de, ekiplerin yardımıyla yaralı halde bulunarak sedye ile bina önünde bekleyen ambulansa götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı. Acil müdahale ekibi, son olarak okul önünde öğretmen ve öğrencilerle birlikte yangın tatbikatı yaptı.



Lise Müdür Yardımcısı Esra Elçin Taşkan, 7 büyüklüğünde deprem tatbikatının başarıyla uygulandığını söyleyerek, Bugün okulumuzda 7 büyüklüğünde bir depreme karşı tatbikat gerçekleştirdik. Deprem sonrasında sınıflarımızı teker teker tahliye ettik. 300 öğrenci ve 30 öğretmenimizin katıldığı bir tatbikat gerçeği aratmadı. Tahliye sonrasında 112 Acil Merkezi'ne haber verdik ve ekiplerin buraya ulaşmasını sağladık. İçeride 6 tane öğrencimiz mahsur kalmıştı. Ekiplerin sayesinde öğrencilerimizi kurtardık. Başarı bir tatbikat oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.

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