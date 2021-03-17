Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı - Son Dakika

Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

17.03.2021 16:31

Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatıBİTLİS Acil Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde düzenlenen çığ tatbikatı yapıldı.

Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

BİTLİS Acil Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde düzenlenen çığ tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 3 kişinin çığ altından kurtarıldığı tatbikat, gerçeği aratmadı. AFAD Müdür Vekili Erdal Tunçtan, yoğun kar alan Bitlis'te olabilecek çığ afetine karşı ekipleri 7/24 hazır tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Çığ tatbikatı, Bitlis- Tatvan kara yolu üzerinde bulunan El Aman Hanı mevkisinde gerçekleştirildi. Senaryo gereği elektrik arıza ekipleri gittikleri bir arızada çığa yakalandı. 4 kişilik gruptan 3'ü çığ altında kaldı. Olay yerine çağrılan ekipler uzun uğraşlar sonucunda karlar arasında kalan yaralıları çıkarırken, hayatını kaybeden bir kişiyi de ceset torbası ile hastane morguna gönderildi.

Yapılan başarılı tatbikata AFAD ekipleri ile birlikte 112 Acil ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH), VEDAŞ, AKUT, Jandarma ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Müdür Vekili Erdal Tunçtan, katılan kurumlara teşekkür ederek şunları söyledi:

'Bitlis Türkiye'de en fazla kar alan illerin başında gelmektedir. Bundan dolayı maalesef çığ afetinin meydana geldiği bir coğrafyada bulunmaktadır. AFAD il müdürlüğü olarak UMKE, VEDAŞ, AKUT, İHH kurtarma ekipleri, Jandarma ile birlikte kapsamlı bir tatbikat yaptık. Bu tatbikatla ilimizde olabilecek çığ afetine karşı ekiplerimizi 7/24 hazır tutmaya çalışıyoruz. Ara ara yaptığımız eğitim ve tatbikatlarla ilimizde olabilecek afetlere karşı ekiplerimizin kendilerini yenilemelerini, her an olaya müdahale edebilecek kapasitede olmaları için tatbikatlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Gayemiz afetler hiç olmasın. Karın başkentiyiz, çığın her an olma riski yüksek bir bölgedeyiz. Dolayısıyla ekip olarak hazırız. Afetsiz günler diliyorum. Bu ortamı bizlere hazırlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.?

Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

Tatbikat, Bitlis, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı - Son Dakika


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