Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı

Bitlis'te Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı

1 saat önce

Bitlis'teki Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 300 öğrencinin katılımıyla gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bitlis'te Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı, System.String[]
Bitlis'teki Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 300 öğrencinin katılımıyla gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Deprem Haftası nedeniyle düzenlenen tatbikata Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servisi, UMKE ve AFAD ekipleri katıldı. Sirenin çalmasının ardından, senaryo gereği öğrenciler okuldan tahliye edildikten sonra içeride kalan yaralı öğrencilere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Daha sonra kayıp olan 2 öğrenci de 112 Acil Servisi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bulunarak tahliye edildi.

Başarıyla tamamlanan deprem tatbikatı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Esra Elçin Taşkan, 7 şiddetinde oluşabilecek bir depreme karşı tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikatı 300 öğrenci ve 30 öğretmenle gerçekleştirdiklerini belirten Taşkan, "Bugün okulumuzda 7 şiddetinde bir depreme karşı tatbikat gerçekleştirdik. Deprem sonrasında sınıflarımızı teker teker tahliye ettik. 300 öğrenci ve 30 öğretmenimizin katıldığı bir tatbikat oldu. Tahliye sonrasında Acil Durum Merkezine haber verdik ve ekiplerin buraya ulaşmasını sağladık. İçeride 6 öğrencimiz mahsur kalmıştı. Ekiplerin sayesinde öğrencilerimizi kurtardık. Gayet başarı bir tatbikat oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Eğitim tatbikatı, öğrencilerin yangın söndürme konusunda bilinçlendirilmesiyle sona erdi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel
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