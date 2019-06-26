Son Dakika Haberleri: Bitlis'te gerçeği aratmayan trafik kazası tatbikatı
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Bitlis'te gerçeği aratmayan trafik kazası tatbikatı

28 dakika önce

Bitlis'te tünel içerisinde olası bir trafik kazasına karşı ekipler gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi.

Bitlis'te gerçeği aratmayan trafik kazası tatbikatı, System.String[]
Bitlis'te tünel içerisinde olası bir trafik kazasına karşı ekipler gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi.

AFAD, 112 Acil Komuta Servisi, Tünel Bakım ve İşletme Şefliği, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, 30 personel görev aldı. Senaryo gereği alkollü 3 kişinin bin 950 metrelik 8 Ağustos Tüneli içerisinde yaptığı kazaya müdahale eden ekipler, gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Gerekli önlemlerin alındığı tatbikatta, kaza yapan araca ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra AFAD ekiplerine haber verilerek, araç içerisinde sıkışan yaralının çıkarılma işlemi yapıldı. Araç içerisinde yaralıya müdahale eden sağlık ile AFAD ekipleri, yaralıyı kurtararak ambulansa teslim etti.

Yapılan tatbikat sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karayolları 118. Bölge Tünel ve Bakım İşletme Şefi Hülya Hark, tatbikatta görev alan ekiplere teşekkür ederek, "Bugün tünel içerisinde meydana gelebilecek bir kazada alınması gerekli tedbirler için bir tatbikat gerçekleştirdik. AFAD, 112 Acil Komuta Servisi, Tünel Bakım ve İşletme Şefliği, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin katıldığı tatbikatta, kaza sonrası araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılması operasyonu gerçekleştirildi. Alınan bütün tedbirler sonrasında yaralılar kurtarılarak, hastaneye sevki sağlandı. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
AFAD, Bitlis, Güncel
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