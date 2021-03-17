Bitlis'te gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı - Son Dakika

Bitlis'te arama kurtarma ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü, kar kalınlığının iki metreyi bulduğu Rahva bölgesinde çığ tatbikatı yaptı.

Senaryo gereği elektrik hatlarında oluşan arızayı gidermek için dağlık bölgeye giden Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibinin üzerine çığ düştü.

Kar altından çıkan görevlilerden birinin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunması üzerine, AFAD, UMKE, İHH arama kurtarma Jandarma ve polis ekipleri ile AFAD gönüllüleri bölgeye yönlendirildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasıyla arama kurtarma ekipleri koordineli şekilde çığın düştüğü yerde çalışma başlattı.

Çığ altında kalan 3 kişi kısa sürede kurtarılarak olay yerinde bekletilen ambulanslara taşındı.

AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'in kar yağışının en fazla olduğu illerden biri olduğunu söyledi.

Bu nedenle kapsamlı bir çığ tatbikatı yapmayı planladıklarını belirten Tunçtan, şöyle konuştu:

"İlimizde olabilecek çığ afetine karşı ekipleri sürekli hazır tutmaya çalışıyoruz. İlimizde meydana gelebilecek afetlere karşı ekiplerin kendilerini yenilemelerini ve her an olaylara müdahale edebilecek kapasitede olabilmeleri için bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Tatbikata destek veren ekiplere teşekkür ederim."