(DRONE) Göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor - Son Dakika

İlkbaharda binlerce küçükbaş hayvanla gelip yaz boyunca Bitlis ve ilçelerindeki yaylalarda konaklayan göçerlerin, havanın soğumasıyla sıcak bölgelere yolculuğu başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden hayvanlarıyla kente gelen göçerler, kiraladıkları yaylalarda yaklaşık 6 ay kalarak hayvanlarını otlatıyor.

Elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, tereyağı ve yoğurdu satarak ailelerini geçindiren göçerler, bugünlerde de günlerce sürecek dönüş yolculuğu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hayvanları ile belirledikleri güzergahta ilerleyen göçerler, geceleri de suyun ve otlakların bulunduğu noktalarda konaklıyor.

Bölgenin zorlu coğrafyasında soğuk hava ve yaban hayvanlarına karşı mücadele veren göçerler, kilometrelerce yolu yürüyerek gidecekleri bölgelere ulaşıyor.