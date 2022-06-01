Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika
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Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı

01.06.2022 22:59
Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı

Bitlis'te göçmen kaçakçılığına yönelik merkez ve Tatvan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te göçmen kaçakçılığına yönelik merkez ve Tatvan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce ilimiz merkez ve Tatvan ilçemizde 8 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 4 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tatvan, Bitlis, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika


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