Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlilerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün, il merkezi ve Tatvan ilçesinde 8 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.