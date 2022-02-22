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BİTLİS'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 11 GÖZALTI - Son Dakika

BİTLİS'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 11 GÖZALTI

22.02.2022 13:04

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 15 günde yapılan yol kontrollerinde 122 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen 11 kişi ise gözaltına alındı.

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 15 günde yapılan yol kontrollerinde 122 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen 11 kişi ise gözaltına alındı.

Bitlis ve ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları yol uygulaması sırasında son 15 gün içerisinde 2 otobüs, 1 kamyon, 2 minibüs, 2 otomobil ve 1 takside yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 117 Afganistan, 4 Pakistan ve 1 Burma uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler üzerinde yapılan aramada, 3 sahte pasaport ve 14 sahte yol izin belgesi ele geçirildi. Yakalanan 122 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Otobüs firmaları hakkında ise soruşturma başlatıldı.

BİTLİS'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 11 GÖZALTI
BİTLİS'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 11 GÖZALTI
BİTLİS'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 11 GÖZALTI

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İl Jandarma Komutanlığı, Minibüs, Göçmen, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 11 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS'TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 11 GÖZALTI - Son Dakika
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