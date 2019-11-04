Son Dakika Haberleri: Bitlis'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
Son Dakika Güncel Bitlis'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Bitlis'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

6 saat önce

BİTLİS'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afgan kaçak göçmenleri araçlarında taşıyıp, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama, System.String[]

BİTLİS'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afgan kaçak göçmenleri araçlarında taşıyıp, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte yasa dışı yollardan ülkeye giren, Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri araçlarında taşıyan ve onlara öncülük ettiği belirlenen 5 organizatör, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aracın sahibi E.C., sürücü B.T. ile ona öncülük yapan S.S., organizatörler Y.E. ve Y.G., İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen E.C., B.T., Y.E. ve Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.S. ise serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
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