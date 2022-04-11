Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

11.04.2022 09:59

Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi ise yaralandı.

Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Adilcevaz'ın Bahçedere köyünde meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan Uğur Tanşuli yönetimindeki 46 D 6769 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra takla atarak durdu.

Kazada, minibüsteki düzensiz göçmenlerden 4'ü hayatını kaybederken, 25'i ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

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BİTLİS'TE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI; 4 ÖLÜ, 25 YARALI BİTLİS'TE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI; 4 ÖLÜ, 25 YARALI Bitlis'te düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs yoldan çıktı: 4 ölü, 25 yaralı Bitlis'te düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs yoldan çıktı: 4 ölü, 25 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı - Son Dakika


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