Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı - Son Dakika

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Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Adilcevaz'ın Bahçedere köyünde meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan Uğur Tanşuli yönetimindeki 46 D 6769 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra takla atarak durdu.

Kazada, minibüsteki düzensiz göçmenlerden 4'ü hayatını kaybederken, 25'i ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.