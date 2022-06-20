Bitlis'te 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi

20.06.2022 22:36
Bitlis'te 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi

BİTLİS'te Türk Kızılay, Bilim Sanat Merkezi ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi.

BİTLİS'te Türk Kızılay, Bilim Sanat Merkezi ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi.

BEÜ'nün Rahva yerleşkesinde gerçekleştirilen programa Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, Bilim Sanat Merkezi Müdürü Ekrem Oruk, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, Sosyal Hizmet Kulübü üyeleri ve aileler katıldı. Bilim Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin tanıtımının yapıldığı programda, gönüllüler müzik eşliğinde halay çekti. Çocukların ilgi gösterdiği uzay çadırı ve çeşitli etkinliklerin ardından araziye kurulan teleskoplarla yıldızlar izlettirildi.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, bu yıl ilkini düzenledikleri şenliği önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın ve ailelerimizin katılımıyla üniversite öğrencilerimizin destekleriyle bu etkinlik ilk kez Bitlis'te gerçekleştiriliyor. Bundan sonraki süreçte ise Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı, Nemrut Krater Gölü'nde de benzer etkinlikler yapmayı hedefliyoruz. Amacımız Bitlisli hemşerilerimizi teleskopun başına geçirip Mars'ı, Ay'ı, Güneş'i ve Satürn'ü görmeleriydi" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ise "Yaklaşık 7 yıldır Bitlis'in dağlarında derin uzay gözlemleri yapmaktayım. 1 yıl önce Kızılay Başkanı Ali Cengiz, bir proje yaptıklarını söyledi. Bizden teknik destek istedi. El birliği ile bu hazırlıklarımızı tamamladık. Etkinlik çerçevesinde su roketleri fırlatıldı. Aynı şekilde astronomi çadırımız var. Ayrıca teleskoplarımızın namlusunu derin uzay boşluğuna çevirip yıldız kümelerini gözlemleyeceğiz" dedi.


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Bitlis'te 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi Bitlis'te 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi Bitlis'te teleskoplarla uzayın derinliği izlendi Bitlis'te teleskoplarla uzayın derinliği izlendi
Kaynak: DHA

Eren Üniversitesi, Kızılay, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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