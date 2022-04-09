Bitlis'te "gönül sofrası" programı düzenlendi - Son Dakika

Bitlis Belediyesi "gönül sofrası" adıyla iftar programı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kentteki bir düğün salonunda düzenlediği iftar yemeği ilgi gördü.

Duaların edilmesiyle başlayan iftar programında, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Programda konuşan Tanğlay, pandemiden dolayı vatandaşlarla iftar yapmayı özlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İki yıldır pandemiden dolayı böyle birlik beraberlik içinde iftar yemeğinde bir araya gelemiyorduk. Önceki ramazanları özlüyorduk ama çok şükür bu yıl bir araya geldik. İnşallah bundan sonra ramazanda iftar yemeklerinde bir araya geliriz."

Yemeğe, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Kavakbaşı Belde Belediye Başkanı Veysi Oğuz, Yolalan Belde Belediye Başkanı Kerem Çubuk, Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tosun, MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.