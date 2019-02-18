Bitlis'te Gördükleri Beyaz Gelinciği Beslediler

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2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız