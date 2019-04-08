Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Gösteri ve Yürüyüşler 14 Gün Süreyle Yasaklandı

Bitlis'te Gösteri ve Yürüyüşler 14 Gün Süreyle Yasaklandı

52 dakika önce

BİTLİS genelinde yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, açlık grevi, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinlikler, 14 gün süreyle yasaklandı.

Bitlis'te Gösteri ve Yürüyüşler 14 Gün Süreyle Yasaklandı, System.String[]
BİTLİS genelinde yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, açlık grevi, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinlikler, 14 gün süreyle yasaklandı.

Bitlis Valiliği, 31 Mart sonrası yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek ve provakatif olayları engellemek amacıyla 07 ile 21 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemleri, miting gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun ilimizde açıklanmasıyla alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının engellenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla;  5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında ilimizde gerçekleşmesi muhtemel tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, panel, konferans, temsil vb. her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 07.04.2019 gününden itibaren 21.04.2019 günü saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmiştir." - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:52 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
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