Bitlis'te, güneşli hafta sonu ardından yeniden kar yağışı - Son Dakika
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Bitlis'te, güneşli hafta sonu ardından yeniden kar yağışı

7 saat önce

BİTLİS'te, güneşli geçen hafta sonunun ardından bugün kar yağışı başladı.

Bitlis'te, güneşli hafta sonu ardından yeniden kar yağışı, System.String[]

BİTLİS'te, güneşli geçen hafta sonunun ardından bugün kar yağışı başladı. 154 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte yerdeki kar kalınlığı, 1 metre 79 santimetre olarak ölçüldü.

Bitlis'te hafta sonu yağmayan kar, gece saatlerinde başlarken, bu sabah da etkili oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve ilçelerine bağlı 154 yerleşim biriminin yolunun kardan ulaşıma kapandığı, yeniden açılması için 9 şantiyede bulunan 90 kişilik personel ve 70 iş makinesi ile çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının 1 gün arayla yeniden etkili olacağını, yerdeki kar kalınlığının 1 metre 79 santimetre olduğunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceği belirtilirken, buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Belediye ekipleri de mahalle aralarında genişletme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 40 iş makinesi ile çalışma yapan belediye ekipleri, araçlarla giremedikleri bölgelerde kendileri temizlik çalışmalarını yürütüyor.


Bitlis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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