Bitlis'te günlük 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor - Son Dakika

Bitlis'te günlük 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

20.01.2021 09:47

- Bitlis'te günlük 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, şehir merkezinin dar sokaklarından dolayı kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

- Bitlis'te günlük 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, şehir merkezinin dar sokaklarından dolayı kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Belediye ekipleri gerek iş makinesi gerekse insan gücüyle karla mücadelesini geceli gündüzlü sürdürüyor. İş makineleri cadde ve sokakları kardan temizlerken, iş makinelerinin giremediği merdiven ve ara sokaklar gibi yerler ise küreklerle insan gücüyle temizleniyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis'te, kent merkezindeki dar sokaklardan toplanan kar kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor. Bitlis Belediyesi ekipleri geceli gündüzlü çalışarak, sokakları açık tutmaya çalışıyor. Büyük iş makinelerinin girmediği ve karın yığılamayacağı bölgelerde de kamyonlarla taşıma yapılıyor.

Bitlis merkezdeki Nurullah Eren Caddesi'ndeki karlar belediye ekipleri tarafından kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Küçük kepçelerle kamyonlara yüklenen karlar gün içerisinde taşınıyor. Çalışmalar hakkında konuşan Temizlik ve Çevre Koruma Müdürü Fehmi Çelikcanlı, vatandaşların çarşı merkezinde rahat etmeleri için geceli gündüzlü çalıştıklarını belirterek, "İlimizde yoğun yağan kar nedeniyle Bitlis Belediyesi tüm araç gereç ve personelleriyle sahadadır. Şehrimizin dar coğrafyası nedeniyle bu sokaklardan karın taşınması söz konusudur. Kent merkezinde günlük 150-200 kamyon karı şehir dışına çıkarmak durumunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bitlis'te günlük 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te günlük 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te günlük 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te günlük 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

Bitlis Belediyesi, Bitlis, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bitlis'te günlük 200 kamyon kar şehir dışına taşınıyor - Son Dakika


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