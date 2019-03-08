Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Güven Masası" Oluşturuldu

Bitlis'te "Güven Masası" Oluşturuldu

21 dakika önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde "güven masası" hizmete başladı.

Bitlis'te
Bitlis Emniyet Müdürlüğünde "güven masası" hizmete başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şehit Mustafa Yeter Polis Merkezi Amirliğinde "güven masası"nın vatandaşın hizmetine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Polis merkezi amirlikleri, vatandaşlarımızın güvenlik hizmetleri kapsamında müracaat ettiği ilk yer, polis ile vatandaşlarımızın ilk temas noktasıdır. Vatandaşlarımızın talep, şikayet ve ihbarlarının etkin ve hızlı bir şekilde alınıp iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi, en üst düzeyde iletişim kurulması, polis halk ilişkilerini daha üst seviyeye taşınması amacıyla 'Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri' doğrultusunda güven masası hizmete girmiştir.
Emniyet Müdürlüğü olarak kaliteli ve iyi hizmet verebilmek için faaliyetlerimiz devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:14 Kaynak: AA

Polis, Bitlis, Güncel
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