Bitlis'te güvenlik korucuları, eğitimlerinin ardından çığdan kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika

Bitlis'te terörle mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı güvenlik korucuları, aldıkları eğitiminin ardından çığdan kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Kentte 4 gün teorik ve uygulamalı eğitim gören 100 güvenlik korucusu, Bitlis- Mutki kara yolunda kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karçinbaşı mevkisinde, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişiyi aradı.

Güvenlik korucuları, kar altından çıkardıkları kişileri, UMKE ekiplerine teslim etti.

Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2021'i Afet Eğitim Yılı ilan etmesi dolayısıyla afete daha hazırTürkiye için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgenin son derece yoğun kar yağışı aldığını ve engebeli arazi olması nedeniyle çığla fazla karşılaştığını ifade eden Eser, "Başta AFAD ve UMKE olmak üzere tüm ekipler çığla ilgili çalışmalar yapıyor. Olası bir çığ felaketinde bizlere yardımcı olacak kuruluşlarımıza da gerekli eğitimler veriliyor. Güvenlik korucularımıza çığ afeti olduğu takdirde nasıl bir yol izleyeceklerini anlattık. Gerekli eğitimler verildi. Bugün yaptığımız tatbikatla bunu sonuçlandırdık." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erdal Tunçtan da AFAD ekipleri olarak başkanlıkla koordineli şekilde güvenlik korucularına eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitimlerde olası çığ felaketinde güvenlik korucularının neler yapması gerektiği hakkında detaylı bilgi verdiklerini aktaran Tunçtan, "Bitlis çığ bölgesinde yer alıyor. Güvenlik korucularımızın bölgeyi tanımaları konusunda bu eğitimleri benimsiyoruz. Faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyoruz." dedi.