Bitlis'te güvenlik korucularına çığ eğitimi verildi - Son Dakika

Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Mutki ilçesinde görev yapan güvenlik korucularına "çığda arama ve kurtarma teknikleri" eğitimi verdi.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, AFAD ekipleri 14-15 Şubat'ta Mutki Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 74 güvenlik korucusuna çığ esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

Bitlis-Mutki kara yolunun Karçinbaşı mevkisinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlere katılan güvenlik korucuları, "çığda arama ve kurtarma teknikleri" konusunda bilgilendirildi.