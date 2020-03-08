Bitlis'te hafta sonu kayak keyfi - Son Dakika
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Bitlis'te hafta sonu kayak keyfi

6 saat önce

BİTLİS'te hafta sonu tatilini fırsat bilenler kayak tesisine akın ederek, eğlenceli bir gün geçirdiTürkiye'nin en çok kar alan kenti olan Bitlis'te kayak severler, karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmaya devam ediyor.

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BİTLİS'te hafta sonu tatilini fırsat bilenler kayak tesisine akın ederek, eğlenceli bir gün geçirdi

Türkiye'nin en çok kar alan kenti olan Bitlis'te kayak severler, karın ve kayak yapmanın keyfini  çıkarmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis'te vatandaşlar mart ayında hafta sonunda havanın güzel olmasını fırsat bilerek soluğu Rahva bölgesindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde aldı.

Kar kalitesinin düşük olmasını mart ayının içinde olduklarına bağlayan kayak severler, buna rağmen karın son zamanlarının keyfini doyasıya çıkardıklarını söyledi. Vatandaşlardan Ecevit Sulukaya, sabah saatlerinden beri kayak yaptığını belirterek, "Mart ayına girmemize rağmen hala kar var ve hala kayak yapılıyor. Şu anda El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ndeyiz. Pazar günü ve havanın güneşli olması sebebiyle yoğun bir ilgi var. Yerli ve yabancılar gelip burada kayak yapıyorlar. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelip buranın güzelliğini görsünler" dedi.

İsmail Yeşilada ise, snowbord yaptığını belirterek, " Güneşli, güzel bir pazar gününde güzel bir aktivite yapıyoruz. Bitlis kış memleketi olduğu için bu tür sporlara oldukça uygundur. Biz de karın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Daha güzel kayak pistlerimiz var ama maalesef bu sene açılmadı. Biz de burada kayak yapıyoruz. Acemiliğimizi de burada atlattık" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:52 Kaynak: DHA
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