Bitlis'te hafta sonu vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Bitlis'te hafta sonu vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti - Son Dakika Spor

Bitlis'te hafta sonu vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti

6 saat önce

Bitlis'te hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuk, genç ve yaşlılar, kayak tesisine akın ederek kaymanın keyfini yaşıyor.

Bitlis'te hafta sonu vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti, System.String[]

Bitlis'te hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuk, genç ve yaşlılar, kayak tesisine akın ederek kaymanın keyfini yaşıyor.


Türkiye'nin en çetin kışının yaşandığı Bitlis'te kayak severler bahar ayı gelmeden kayak yapmanın fırsatını değerlendiriyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis'te vatandaşlar, Mart ayında hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini Rahva bölgesindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi'ne attı. Yetişkinler kayaklarla karın keyfini çıkarırken, kadın ve çocuklar ise kızaklarla kaymayı tercih ettiler. Kar kalitesinin düşük olmasını Mart ayının içinde olduklarına bağlayan kayak severler, buna rağmen El Aman Kayak tesisini akın ettiler. Ecevit Sulukaya isimli vatandaş sabah saatlerinden beri kayak yaptığını belirterek, "Öncelikle bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. Mart ayına girmemize rağmen hala kar var ve hala kayak yapılıyor. Şuanda El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ndeyiz. Pazar günü ve havanın güneşli olması sebebiyle yoğun bir ilgi var. Yerli ve yabancılar gelip burada kayak yapıyorlar. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelip buranın güzelliğini görsünler" dedi.


İsmail Yeşilada adlı vatandaş ise Snowbord yaptığını ifade ederek, " Güneşli, güzel bir pazar gününde güzel bir aktivite yapıyoruz. Bitlis kış memleketi olduğu için bu tür sporlara oldukça uygundur. Bizde karın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Daha güzel kayak pistlerimiz var ama maalesef bu sene açılmadı. Bizde burada kayak yapıyoruz. Acemiliğimizi de burada atlattık" diye konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Diyarbakır surlarında "selfie" çılgınlığının önüne geçilemiyor Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu Mert Hakan'dan G.Saray açıklaması: Sivasspor'da oynuyorum, farklı düşüncem olur mu?

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te hafta sonu vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]