Bu kapsamda, haklarında 2 yıl 1 aydan 27 yıl 5 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi ile değişik suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 1-31 Temmuz tarihleri arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve değişik suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis'te haklarında arama kararı ve hapis cezası bulunan 28 kişi yakalandı - Son Dakika

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