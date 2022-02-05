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Bitlis'te halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bitlis'te halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

05.02.2022 16:04
Bitlis'te halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bitlis'te otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bitlis'te otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 13 M 0025 plakalı halk otobüsü ile 13 DC 027 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü yaralandı.

AFAD ve Bitlis Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Halk Otobüsü, Otomobil, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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