Bitlis'te halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bitlis'te otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 13 M 0025 plakalı halk otobüsü ile 13 DC 027 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücü yaralandı.
AFAD ve Bitlis Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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