Bitlis'te halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi

06.03.2022 09:44
Bitlis'te halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Oyunları Federasyonu koordinesinde halk oyunları grup yarışması düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Oyunları Federasyonu koordinesinde halk oyunları grup yarışması düzenlendi.

Tatvan Kapalı Spor Salonunda yapılan yarışmaya Van, Batman, Bingöl, Mardin, Bitlis, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak'tan 32 ekip katıldı.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, gazetecilere, yarışmaya 8 ilden yaklaşık 700 sporcunun katıldığını söyledi.

Ekipler arası yarışmaların yapıldığını belirten Elkatmış, "Dün 17 ekip arasında gençler yarışması yapıldı. Bugünde 15 ekip arasında yıldızlar yarışması yapılacak. Bu yarışmaya katılan tüm hocalarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Maşallah Sönmez ise yarışmada dereceye giren ekiplerin Türkiye finaline katılma hakkı elde edeceğini belirtti.

Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan halk oyunları antrenörü Hasan Toraman da salgından dolayı uzun süredir bu tür etkinliklerin yapılmadığını belirtti.

YORUMLAR
500
Tatvan yoğun kar yağışı altında Tatvan yoğun kar yağışı altında Son dakika haberi... MSB, Tatvan şehitlerini andı Son dakika haberi... MSB, Tatvan şehitlerini andı

Şırnak, Tatvan, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
08:35 Kiev Bölgesi Valisi Kuleba açıkladı: Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin alıp mayın döşedi
08:30 Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
08:26 Washington Post'tan önemli iddia: Her olasılığa hazırlar, ABD sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor
08:22 Putin, Batılı medya kuruluşlarını püskürttü! Yalan habere 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:15 Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
23:30 Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 09:50:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te halk oyunları grup yarışmaları düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement